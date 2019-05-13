В Литве пройдёт второй тур президентских выборов

Это необходимо, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре.

В Литве объявят второй тур президентских выборов, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре. Данная информация следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.

По данным ГИК, после подсчёта бюллетеней с 1586 участков из 1972 во второй тур выходят экономист Гитанас Науседа (31,52%) и экс-министр финансов Ингрида Шимоните (26,76%). На третьем месте — действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис (22,24%).

Согласно законодательству Литвы, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать как минимум 51% голосов избирателей. Если первый тур не определяет победителя, то во второй выходят те кандидаты, которые заняли первое и второе места. Второй тур проходит через две недели после первого, то есть 26 мая.

Ранее Лайф писал о том, что кандидат в президенты Саулюс Сквернялис признал поражение на выборах президента и объявил об отставке с поста премьер-министра.