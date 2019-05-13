Монархии Персидского залива раскритиковали атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил нападение на суда рядом с территориальными водами ОАЭ. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

Как уточняется, политик также призвал страны и международные организации, специализирующиеся на морском судоходстве, "выполнить политические и юридические обязательства, чтобы помешать любым сторонам, пытающимся нарушить безопасность морского судоходства в этом жизненно важном регионе мира".

Кроме того, он выразил опасения, что подобные инциденты могут стать причиной роста конфликтов в регионе, так же как и усилить напряжение.

Напомним, 12 мая четыре коммерческих судна подверглись нападению рядом с территориальными водами ОАЭ в Оманском заливе, восточнее эмирата Эль-Фуджайра.