Летевший в Самару самолёт "Аэрофлота" вернулся в Москву

Самолёт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт вылета — Шереметьево. Об этом говорят данные портала Flightradar.

По этим сведениям, самолёт вылетел из Шереметьево в 01:59, но в районе города Владимира развернулся и вернулся в Москву. О причинах информации нет.

Согласно онлайн-табло самарской воздушной гавани, этот самолёт должен был приземлиться в 04:30 (03:30 по московскому времени). На табло есть данные, что прилёт ожидается в 06:00.