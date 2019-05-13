Летевший в Самару самолёт "Аэрофлота" вернулся в Москву

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Летевший в Самару самолёт "Аэрофлота" вернулся в Москву

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Фото: © РИА "Новости" / Максим Блинов

Самолёт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт вылета — Шереметьево. Об этом говорят данные портала Flightradar.

<p>Скриншот: © <a href="https://www.flightradar24.com/" target="_blank"><ins>Flightradar</ins></a></p>

По этим сведениям, самолёт вылетел из Шереметьево в 01:59, но в районе города Владимира развернулся и вернулся в Москву. О причинах информации нет.

Согласно онлайн-табло самарской воздушной гавани, этот самолёт должен был приземлиться в 04:30 (03:30 по московскому времени). На табло есть данные, что прилёт ожидается в 06:00.

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