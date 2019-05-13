Жителю Владивостока грозит до десяти лет тюрьмы за кражу проволоки из храма

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Жителю Владивостока грозит до десяти лет тюрьмы за кражу проволоки из храма

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Во Владивостоке задержали мужчину, похитившего две 300-килограммовые катушки медной проволоки из строящегося храма. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте регионального УМВД РФ.

<p>Фото: © <a href="https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">УМВД РФ по Приморскому краю</a></p>

Как уточняется, 34-летний мужчина, совершивший кражу ночью, в прошлом уже был судим.

<p>Фото: © <a href="https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">УМВД РФ по Приморскому краю</a></p>

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что две трёхсоткилограммовые бухты вывез на арендованной машине, — отметили в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам обвиняемого, к моменту задержания он уже успел сдать в пункт приёма металла одну из катушек и потратил вырученные средства.

Вторую катушку удалось вернуть владельцам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере", предусматривающей лишение свободы на срок до десяти лет.

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