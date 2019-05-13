МГУ: Говорить, что есть польза в ломании веток сирени, — лукавство

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МГУ: Говорить, что есть польза в ломании веток сирени, — лукавство

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Фото: © Flickr/RichardBH

Подобное мнение признано экспертами из университета ошибочным, поскольку такие действия травмируют кустарник.

Мнение о том, что ломать ветки сирени полезно, является ошибочным, поскольку это только травмирует кустарник. Об этом рассказал РИА "Новости" главный садовник ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

Нет, травмировать дерево всегда неправильно. Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена. Семена убирают для более пышного цветения на следующий год. Это нужная работа, а всё остальное — лукавство, — сообщил Дубенюк.

По его словам, уход за кустарником лучше предоставить специалисту в данной области, который со знанием дела будет делать формирующую обрезку в нужные сроки.

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