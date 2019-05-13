МГУ: Говорить, что есть польза в ломании веток сирени, — лукавство

Подобное мнение признано экспертами из университета ошибочным, поскольку такие действия травмируют кустарник.

Мнение о том, что ломать ветки сирени полезно, является ошибочным, поскольку это только травмирует кустарник. Об этом рассказал РИА "Новости" главный садовник ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

— Нет, травмировать дерево всегда неправильно. Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена. Семена убирают для более пышного цветения на следующий год. Это нужная работа, а всё остальное — лукавство, — сообщил Дубенюк.

По его словам, уход за кустарником лучше предоставить специалисту в данной области, который со знанием дела будет делать формирующую обрезку в нужные сроки.