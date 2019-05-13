Голикова прокомментировала идею "дробления" майских праздников

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выступает против сокращения майских праздников. Её слова приводит РИА "Новости".

Праздничные выходные в мае в РФ в 2019 году совокупно составили девять дней — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. В случае одобрения предложений Минтруда в 2020 году граждан страны снова могут ожидать длинные майские — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. При этом в Совфеде РФ предлагают разделять длинные выходные. Так, по мнению сенатора Сергея Калашникова, надо менять сложившийся уклад, делать длинные праздники более дробными.

— Мы, наоборот, перенесли с январских праздников на майские, — подчеркнула Голикова.

Мне кажется, для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 Мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством на огороде заняться Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Как ранее напомнили в Роструде, следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.