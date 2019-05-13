Кожемяко рассказал, когда косаток выпустят из "китовой тюрьмы"

13–15 мая в Москве состоится итоговое заседание рабочей группы по выпуску китов, где учёные смогут назвать точные место и дату.

Косаток и белух, которых содержат в бухте Средняя в Приморском крае, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает региональная администрация.

Ожидается, что 13–15 мая в Москве состоится итоговое заседание рабочей группы по выпуску китов, где учёные смогут назвать место и дату выпуска косаток.

— По словам главы региона [Олега Кожемяко], морские животные могут быть возвращены в дикую природу в течение месяца-двух, — поясняется в сообщении.

Сейчас мы ждём финального решения учёных..., имеющих практический опыт работы с морскими животными, когда и как выпускать мормлеков из вольеров. Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного Губернатор Приморья Олег Кожемяко

Глава региона отметил, что власти Приморского края выполнили условия соглашения, подписанного с учёными в марте: был создан реабилитационный центр, оказано содействие исследователям в работе по диагностике состояния млекопитающих.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение из "китовой тюрьмы" выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей и заявили, что их возвращение в море состоится не раньше июня.