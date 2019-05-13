Аксёнов: Украинцы чаще других иностранцев приезжают в Крым

При этом он отметил, что в 2018 году полуостров пережил рекордный за постсоветский период наплыв гостей со всего мира — его посетили делегации и тургруппы из 144 стран.

Среди иностранцев, приезжающих в Крым, больше всего граждан Украины, признался глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, именно граждане Незалежной составляют большую долю гостей полуострова.

— Около 10% туристов приехали в прошлом году из Белоруссии. Нас посещают гости из большинства стран Евросоюза, США, Китая, ЮАР, Израиля, Сирии, Иордании и многих других, — цитируют Аксёнова "Известия".

При этом он отметил, что в 2018 году Крым пережил рекордный за постсоветский период наплыв гостей со всего мира — полуостров посетили делегации и туристические группы из 144 стран.

Также глава республики обратил внимание на тот факт, что по итогам прошлого года Крым возглавил рейтинг российских регионов по темпам роста туризма.

Ранее глава Комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что поездки на отдых в Крым становятся всё популярнее среди украинцев.

Как сообщал Лайф, в майские праздники на крымской границе пришлось усиливать охрану: поток украинских туристов увеличился в несколько раз.