Пять человек пострадали в результате землетрясения в Панаме

Среди пострадавших — двое детей семи и восьми лет, 17-летняя девушка и женщина в возрасте 98 лет.

Пять человек получили травмы в результате землетрясения, произошедшего в Панаме, сообщает национальная система гражданской обороны страны.

По данным ведомства, среди пострадавших — двое детей семи и восьми лет, 17-летняя девушка и женщина в возрасте 98 лет. Погибших нет. Всего в результате землетрясения разрушено два строения.

Институт земных наук при университете Панамы уточнил, что магнитуда землетрясения составила 6,3, эпицентр находился в 22 километрах от города Пуэрто-Армуэльес в провинции Чирики на границе с Коста-Рикой.