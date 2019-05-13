Большинство россиян продолжили бы работать без нужды в деньгах

Большинству граждан России нравится их работа, и они продолжили бы трудиться даже без финансовой необходимости. Об этом говорят данные ВЦИОМа, которые приводит РБК.

Так, 78% опрошенных сообщили, что продолжили бы работать даже без нужды зарабатывать. 56% из них остались бы на своём месте, а 22% сменили бы работу. Только 21% опрошенных предпочёл бы уволиться и не работать при условии соответствующей финансовой независимости.

В среднем 85% граждан РФ нравится их работа. Такое мнение разделяют 80% жителей населённых пунктов с населением менее 100 тысяч человек, 86% жителей Москвы и Петербурга и 93% жителей остальных миллионников. При этом 68% опрошенных уверены, что, если они будут работать эффективнее и больше, их зарплата не увеличится.