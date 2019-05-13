Поисковики Приморья восстановили штурмовик Ил-2

Участники поискового объединения Приморского края "Авиапоиск" с помощью запасных частей из разных регионов РФ восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны — Ил-2, информирует пресс-служба Восточного военного округа.

— Восстанавливали машину... около трёх лет. Примерно 70% деталей взято из боевых машин, обнаруженных в Приморье и Сахалинской области. Также для восстановления были привезены запчасти из западных регионов страны, — поясняется в сообщении.

Штурмовик показали зрителям на технической базе в пригороде Артёма.

Ил-2 — бронированный штурмовик периода Второй мировой, является самым массовым в авиаистории: с 1941 по 1945 год было выпущено свыше 36 тысяч единиц нескольких модификаций. Советские авиаторы прозвали самолёт "летающим танком" за его живучесть, а немецкие пилоты — "бетонным самолётом". Ил-2 принимал участие во всех крупных боях, штурмовик является одним из символов победы над фашизмом.

Ранее в Приморском крае поисковики сумели обнаружить останки двух членов экипажа штурмовика Ил-2, который разбился в ноябре 1944 года.