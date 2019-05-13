СМИ: В РФ начали изготовление корпуса нового космического корабля "Федерация"

Читайте также

СМИ: В РФ начали изготовление корпуса нового космического корабля "Федерация"

263

Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селивёрстова

Российские предприятия работают над созданием корпуса первого корабля "Федерация" нового поколения.

— Завод экспериментального машиностроения, входящий в ракетно-космическую корпорацию "Энергия", заказал изготовление алюминиевого корпуса для первого корабля на самарском предприятии "Арконик СМЗ", — передаёт слова источника в ракетно-космической отрасли РИА "Новости".

Как уточняется, Самарский металлургический завод подтвердил сотрудничество с ПАО РКК "Энергия", но отказался уточнить детали и тематику.

Представители госкорпорации "Роскосмос" подтвердили, что работают над созданием нового пилотируемого транспортного корабля.

Ранее в "Роскосмосе" назвали возможные имена для новых кораблей, временно получивших название "Федерация".

Как писал Лайф, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о возможном переименовании кораблей и рассказывал об увольнении "нерадивых разработчиков", задействованных в работе над проектом госкорпорации.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×