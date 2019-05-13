Затраты россиян на окрошку достигнут 420 рублей

Согласно анализу рынка, стоимость ингредиентов для холодного супа выросла на 9%.

В мае на приготовление любимого охлаждающего блюда в летнюю пору россиянам придётся потратить 420 рублей. К такому выводу пришла газета "Известия", исследовав рыночные цены.

Согласно данным источника, стоимость холодного супа выросла за год на 9%, больше всего повысились цены на огурцы, сметану, лук и укроп — на 10–12%.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что к ключевым факторам, оказывающим влияние на себестоимость овощной продукции, относится рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения, общехозяйственные расходы и другие причины.

В свою очередь, рост цен на молочную продукцию связан с увеличением её себестоимости и носит ежегодный характер.

Ранее Лайф приводил рецепт любимой окрошки Юлии Ефимовой, мамы трёхкратного призёра Олимпийских игр по плаванию, героини игр в Рио.