Во Франции заявили, что нужно прекратить "антироссийскую истерию"

Глава французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Европейскому союзу пора прекратить усиливать давление на Москву и изменить политику по отношению к Североатлантическому альянсу, сообщает Figaro.

По словам политика, на предстоящих выборах в Европарламент надо выбрать депутатов, которые изменят политику Евросоюза. Так, он раскритиковал идею о вступлении в НАТО Грузии, назвав это "глупой провокацией".

В ваших интересах иметь депутатов, которые не будут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, свирепствующей в Европарламенте Жан-Люк Меланшон

Политик также предостерёг от идеи с принятием в Североатлантический альянс Украины, подчеркнув, что Европа не может контролировать НАТО и не заинтересована "в наращивании напряжённости" с Россией.

Кроме того, Меланшон сообщил, что его часто называют "российским агентом", и добавил, что его это радует, так как он "хочет мира".

Отношения России и Запада осложнились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввёл санкции, Россия прибегла к ответным мерам. Кремль отвергает ряд обвинений Европы и США и указывает, что они бездоказательны.