Китайские авиакомпании опробовали новый аэропорт в Пекине

Четыре перевозчика — Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines — приступили к тестовым полётам.

В понедельник утром к тестовым полётам в новом международном аэропорту Пекина Дасин, обещающем стать крупнейшим в мире, приступили Boeing 747-8, Boeing 787-9, а также Airbus A359 и A380. Об этом сообщает Администрация района Дасин.

Первым испытанием для самолётов, предоставленных авиакомпаниями Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines, cтанет посадка пассажирских лайнеров на взлётно-посадочной полосе новой воздушной гавани, куда они прилетят из международного аэропорта Пекина Шоуду, находящегося на севере города.

Новый аэропорт расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Основной причиной его строительства стала необходимость разгрузить международный аэропорт Шоуду, который является одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров.

Новая воздушная гавань будет иметь четыре взлётно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Проектируемая вместительность предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Предварительная дата ввода в эксплуатацию — 30 сентября.