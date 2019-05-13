В Шри-Ланке снова заблокировали доступ к соцсетям из-за вспышки насилия

Власти Шри-Ланки сообщили о временной приостановке работы соцсетей из-за роста насилия после серии апрельских терактов, пишет Reuters.

Как уточняется, в результате словесного конфликта, возникшего в "Фейсбуке", несколько десятков человек 12 мая забросали камнями мечети и магазины, принадлежащие мусульманам.

Также местные СМИ сообщали о ряде локальных столкновений в ночь с 12 на 13 мая.

В прошлый раз соцсети блокировали с 21 по 30 апреля.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По данным Минздрава, погибло 359 человек, однако позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками. 6 мая правительство страны сообщило, что все те, кто организовывал теракты 21 апреля, были арестованы или уничтожены.