Борт Sukhoi Superjet 100 рейсом Краснодар — Челябинск заменили из-за неполадок

По словам пассажиров, самолёт уже двигался в направлении ВПП, но на взлёт в итоге не пошёл.

В Краснодаре в ночь на 13 мая был отменён вылет самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" до Челябинска из-за неполадок. Пассажиров больше часа продержали в салоне, после чего пересадили на другой борт. Об этом рассказал в "Инстаграме" челябинец, который летел этим рейсом.

— Мы должны были взлететь в 22:50 мск из Краснодара в Челябинск рейсом авиакомпании "Азимут". Самолёт Сухой SuperJet уже двигался в направлении ВПП, но на взлёт в итоге не пошёл. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки. Ещё минут через 10 было объявлено, что электропитание будет отключено для проведения необходимых работ... Света не было минут 10–15. В 23:35 нам по громкой связи объявили, что самолёт не полетит и мы будем менять борт, — рассказал Сергей.

Около полуночи бортпроводники сказали пассажирам, что за ними уже выехал автобус. Затем все пассажиры были пересажены на соседний Sukhoi Superjet 100, и борт вылетел.

По информации сервиса Flightradar, в Челябинске самолёт из Краснодара сел в 5:55 по местному времени, отмечает портал 74.ru.

Ранее стало известно, что этой ночью вылетевший в Самару самолёт Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" вернулся в Москву.