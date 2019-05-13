В парке Прибайкалья локализовали пожар площадью 1,2 тысячи гектаров

Согласно информации, предоставленной Администрацией Иркутской области, на утро понедельника в регионе действуют три очага возгорания.

В Прибайкальском национальном парке локализован пожар, охвативший 1,2 тысячи гектаров. На утро понедельника в Иркутской области действуют три лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба региона.

На землях лесного фонда Иркутской области были ликвидированы три пожара площадью 16 гектаров. В данный момент остались два очага на площади 8,2 тысячи гектаров.

— Также локализован природный пожар на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" на площади 1250 гектаров в Иркутском районе. Действуют три возгорания на общей площади 1786 гектаров, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в России продолжает гореть 44,2 тысячи гектаров лесов.