В парке Прибайкалья локализовали пожар площадью 1,2 тысячи гектаров

В Прибайкальском национальном парке локализован пожар, охвативший 1,2 тысячи гектаров. На утро понедельника в Иркутской области действуют три лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба региона.
На землях лесного фонда Иркутской области были ликвидированы три пожара площадью 16 гектаров. В данный момент остались два очага на площади 8,2 тысячи гектаров.
— Также локализован природный пожар на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" на площади 1250 гектаров в Иркутском районе. Действуют три возгорания на общей площади 1786 гектаров, — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что в России продолжает гореть 44,2 тысячи гектаров лесов.
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