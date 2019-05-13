Помпео отменил свой визит в Москву

Читайте также

Помпео отменил свой визит в Москву

260

Фото: © Flickr / Gage Skidmore

Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву сегодня, 13 мая, однако всё ещё рассчитывает встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во вторник в Сочи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепа.

В понедельник Помпео вместо Москвы вылетит в Брюссель, где обсудит с представителями Европейского союза ситуацию вокруг Ирана.

Отметим, американский госсекретарь не впервые отменяет свои визиты. Так, 8 мая он променял Германию на Ирак, а 9 мая отменил поездку в Гренландию.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×