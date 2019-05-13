Более половины жителей Южной Кореи поддерживают переговоры с КНДР

Большая часть опрошенных при этом выразила уверенность в том, что Пхеньян никогда не согласится провести полную денуклеаризацию.

Более половины граждан Республики Корея считают необходимым поддерживать диалог с КНДР, заявили представители Института национального объединения со ссылкой на проведённый опрос.

В рамках проведённого исследования 51,4% респондентов выразили мнение, что власти РК должны поддерживать диалог с соседней страной и продолжать искать компромисс. Противоположное мнение озвучили 39,2%.

В сравнении с 2017 годом показатель вырос на восемь процентов. Впервые количество сторонников сотрудничества превышает число его противников.

Кроме того, 74% опрошенных выразили уверенность в том, что Пхеньян никогда не согласится провести полную денуклеаризацию. Ещё 28,7% южнокорейцев полагают, что Пхеньян пойдёт на уступки под давлением санкций.

Рассуждая о дальнейшей судьбе государств, разделивших Корейский полуостров пополам, 49,5% респондентов предположили, что странам достаточно мирного сосуществования и объединяться необязательно.

По мнению исследователей, отношение населения к КНДР изменилось благодаря политике главы государства Мун Чжэ Ина, работающего над сближением с соседом.

Опрос проводился в период с 5 по 25 апреля.

Ранее сообщалось, что КНДР призвала Южную Корею перейти к практическим действиям и показать искреннее желание наладить межкорейские отношения.