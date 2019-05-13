Страшное ДТП в Казахстане унесло жизни 9 человек

Авария с участием машин "Лада" и "Тойота-Камри" произошла утром 12 мая на 109-м километре трассы Алма-Ата — Бишкек.

Девять человек погибли в результате ДТП на автотрассе Алма-Атинской области Казахстана, информирует пресс-служба регионального Департамента полиции.

По данным правоохранителей, авария с участием машин "Лада" и "Тойота-Камри" произошла утром 12 мая на 109-м километре трассы Алма-Ата — Бишкек.

— Погибло девять человек, из них три женщины. Личности установлены. Погибшие являются жителями Алма-Аты, Шымкента, Туркестанской и Алма-Атинской областей, — поясняется в сообщении, опубликованном в фейсбуке полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с "тойотой".

Начато досудебное расследование, оно находится на особом контроле.