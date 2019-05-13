Более 1,7 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

Число обращений к врачам по поводу укусов клещей сейчас не превышает стандартные показатели.

Более 1,7 миллиона жителей России привились от клещевого энцефалита с начала года, планируется привить ещё 3,1 миллиона человек. Случаи заражения клещевым боррелиозом и вирусным энцефалитом единичны, говорится на сайте Роспотребнадзора.

— С начала года от клещевого энцефалита привито более 1,7 миллиона человек, планируется привить более 3,1 миллиона человек, — сообщает надзорное ведомство.

По данным Роспотребнадзора, число обращений к врачам по поводу укусов клещей сейчас не превышает стандартные показатели. В этом году зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом.

В сообщении также говорится, что в большинстве регионов уже проводится акарицидная обработка территорий. Всего против клещей обработают территории на площади 350 тысяч гектаров. Кроме того, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах начали акарицидную обработку рогатого скота.

Клещевой вирусный энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание с поражением центральной нервной системы, последствием которого могут стать осложнения, ведущие к инвалидности и смерти. Клещевой боррелиоз вызывается бактериями Borrelia. Первоначальные его симптомы сходны с энцефалитом. При неправильном лечении заболевание может вызвать новообразования на коже, артрит, поражения печени и мозга.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по защите от клещей.

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