Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Согласно сообщению Роструда, "долго" отдохнуть граждане России смогут со 2 по 4 ноября.

Следующие и последние длительные выходные в этом году ждут россиян в ноябре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роструда.

— Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября, — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что по случаю празднования Дня России выходной у граждан будет только один — 12 июня.

Напомним, что Минтруд уже предложил график праздничных дней на 2020 год.