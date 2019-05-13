Врачи назвали главные причины большого числа детских смертей в школах

Огромного количества таких несчастных случаев можно было бы избежать, но этого не случается из-за невысокого профессионализма некоторых медработников, считают специалисты.

Главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров рассказал, что в школах России в случае остановки сердца у ребёнка некому оказать ему первую помощь. Об этом он сообщил в эфире канала "Звезда".

По словам медика, число детских сердечных приступов в РФ и в западных странах не сильно отличается, но при этом на Западе половину детей получается спасти.

— В России в школах в год умирает в среднем 1,4, если так можно сказать, ребёнка на 100 тысяч. В мире сердечные приступы происходят в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают, — указывает Макаров.

По его мнению, причиной этого являются проблемы с системой оказания первой медпомощи. Школьные медсёстры не могут помочь ребёнку, так как в учебных заведениях просто нет необходимой техники, в частности дефибрилляторов.

Также, по мнению эксперта, огромного количества детских смертей можно было бы избежать, но этого не случается из-за невысокого профессионализма некоторых медиков. По его словам, при диспансеризации врачи не замечают у детей очевидные заболевания после, например, ЭКГ.

Помимо этого кардиолог указал, что глобальная причина проблемы кроется в несовершенстве закона, в частности в том, что оказание первой помощи людьми неврачебных специальностей законодательно не закреплено. По его словам, "врач, сняв халат, уже не имеет права оказать медицинскую помощь". При этом во всём мире уже установились нормы, при которых оказывающий медицинскую помощь человек, даже если та оказалась неудачной, не рискует попасть под суд.

— У нас был случай: ...была остановка сердца, начал оказывать помощь врач-реаниматолог, который находился рядом, так его потом по судам затаскали, — добавил Макаров.

Прошлый случай гибели ученика в школе произошёл в марте в Воронеже, когда 15-летнему подростку стало плохо на перемене. Несмотря на меры, предпринятые школьным медработником, ребёнок умер.