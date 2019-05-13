В ДТП с автобусом в Таиланде пострадало более 20 человек

21 injured in Nakhon Sawan bus accident - more at https://t.co/uCVtIGSjAu #Thailand #Bus #Accident #Injuries #NakhonSawan— The Thaiger (@ThaigerNews) May 13, 2019
PHOTOS: ศูนย์อุบัติเหตุทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
21 passengers travelling on a bus have sustained minor injuries in a bus accident in Nakhon Sawan early ... pic.twitter.com/2qYKCLWpkR
Более 20 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в центральной части Таиланда, сообщает портал Thaiger.
ЧП произошло сегодня утром в провинции Накхонсаван. Аварийно-спасательные службы, прибывшие на место, обнаружили перевёрнутый автобус на обочине.
Всего в автобусе было 43 пассажира, 21 человек получил лёгкие травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Полиция устанавливает причину инцидента.
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