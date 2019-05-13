В ДТП с автобусом в Таиланде пострадало более 20 человек

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В ДТП с автобусом в Таиланде пострадало более 20 человек

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Аварийно-спасательные службы, прибывшие на место, обнаружили перевёрнутое транспортное средство.

Более 20 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в центральной части Таиланда, сообщает портал Thaiger.

ЧП произошло сегодня утром в провинции Накхонсаван. Аварийно-спасательные службы, прибывшие на место, обнаружили перевёрнутый автобус на обочине.

Всего в автобусе было 43 пассажира, 21 человек получил лёгкие травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Полиция устанавливает причину инцидента.

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