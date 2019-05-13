Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры. Об этом информирует Саудовское агентство печати.
— Два саудовских нефтяных танкера стали целью саботажа в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ. Одно из них направлялось для погрузки на него нефти в порту Рас-Таннура с целью дальнейшей отправки в США клиентам Saudi Aramco, — сказал министр.
По словам министра, нападение не привело к жертвам и разливу нефти, но сами суда были повреждены. Он осудил эту диверсию, которая, по его словам, ставила целью подорвать свободу морской навигации и нарушить безопасность доставки нефти по всему миру.
Саудовский министр отметил ответственность мирового сообщества в деле обеспечения безопасности танкеров с чёрным золотом, а также уменьшения последствий подобных инцидентов для энергорынка и в целом глобальной экономики.
Напомним, 12 мая четыре коммерческих судна подверглись нападению рядом с территориальными водами ОАЭ в Оманском заливе, восточнее эмирата Эль-Фуджайра. Монархии Персидского залива раскритиковали эти атаки.
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