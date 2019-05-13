В мэрии Якутска снова проводятся обыски

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В мэрии Якутска снова проводятся обыски

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Сухоруков

Правоохранительные органы ведут следственные мероприятия в здании мэрии города Якутска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По данным агентства, следственные действия ведутся в кабинете первого заммэра Якутска Владимира Фёдорова.

При этом причину обысков в пресс-службе уточнять не стали.

В прошлый раз обыски в мэрии столицы Якутии прошли 24 апреля. Они велись в городском Управлении физической культуры и спорта.

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