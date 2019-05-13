В мэрии Якутска снова проводятся обыски

Правоохранительные органы ведут следственные мероприятия в здании мэрии города Якутска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
По данным агентства, следственные действия ведутся в кабинете первого заммэра Якутска Владимира Фёдорова.
При этом причину обысков в пресс-службе уточнять не стали.
В прошлый раз обыски в мэрии столицы Якутии прошли 24 апреля. Они велись в городском Управлении физической культуры и спорта.
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