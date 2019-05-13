В Литве обработано 100% бюллетеней на выборах президента

Разница в результатах экономиста Гитинаса Науседы и бывшего министра финансов Ингриды Шимоните, которые вышли во второй тур выборов президента Литвы, составила 0,18%, об этом говорят данные Главизбиркома республики после обработки 100% бюллетеней.

Для победы в первом туре кандидату в президенты надо набрать не менее половины голосов избирателей — из участвовавших в голосовании ни один из кандидатов этого не достиг. Второй тур состоится 26 мая.

Напомним, кандидат в президенты Саулюс Сквернялис признал поражение на выборах президента и объявил об отставке с поста премьера страны.