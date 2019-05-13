В Москве неизвестный обстрелял автобус

Полицейские задержали подозреваемого в обстреле автобуса на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
— В 6:50 в службу "02" поступила информация, что водитель иномарки выстрелил в автобус. Сотрудники полиции по горячим следам задержали его и обнаружили у него пневматический пистолет, — приводит сообщение пресс-службы агентство "Москва".
Гражданина доставили в полицию для разбирательства. Выясняются обстоятельства инцидента.
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