Сроки запуска второго спутника "Обзор-Р" станут известны после 2021 года

Генеральный директор производителя спутников РКЦ "Прогресс" заявил, что сроки запуска второго аппарата не могут быть определены раньше, чем закончатся испытания первого.

Сроки запуска второго спутника "Обзор-Р" определят после 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора производителя спутников ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрия Баранова.

— Что касается космического аппарата "Обзор-Р" № 2, то определение сроков его создания находится в компетенции государственного заказчика — госкорпорации "Роскосмос", — заявил Баранов.

Он уточнил, что данный вопрос будет обсуждаться после запуска и проведения определённых испытаний первого спутника "Обзор-Р", который планируется отправить до конца 2021 года.