Аксёнов оценил шансы на изменение отношения Украины к Крыму при Зеленском

По мнению главы региона, сохраняется угроза провокации по сценарию в Керченском проливе и от избранного президента Незалежной тут ничего не зависит.

Надежда на изменение отношения Украины к Крыму после прихода Владимира Зеленского к власти есть, но "не надо питать иллюзий", сказал глава российской республики Сергей Аксёнов в интервью "Известиям".

— Надежда есть всегда. Однако особо питать иллюзии я бы не стал. На мой взгляд, итоги выборов показали, что ритуальные заклинания украинских политиков о "возвращении Крыма" не срабатывают, для граждан Украины эта тема не является главной, — сказал он.

По словам главы республики, многие жители Незалежной понимают и разделяют мотивы крымчан. Но, подчеркнул Аксёнов, рассчитывать на принципиальные изменения украинской политики в отношении Крыма и других ключевых вопросов не нужно.

— Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться, — резюмировал глава республики.

Аксёнов добавил, что угроза повторения провокации по сценарию инцидента в Керченском проливе сохраняется, причём от мнения Зеленского это не зависит, поскольку "его мнения никто не спрашивает".

Ранее глава Крыма заявил, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать полуостров российским.