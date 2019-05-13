Аксёнов оценил шансы на изменение отношения Украины к Крыму при Зеленском

Надежда на изменение отношения Украины к Крыму после прихода Владимира Зеленского к власти есть, но "не надо питать иллюзий", сказал глава российской республики Сергей Аксёнов в интервью "Известиям".
— Надежда есть всегда. Однако особо питать иллюзии я бы не стал. На мой взгляд, итоги выборов показали, что ритуальные заклинания украинских политиков о "возвращении Крыма" не срабатывают, для граждан Украины эта тема не является главной, — сказал он.
По словам главы республики, многие жители Незалежной понимают и разделяют мотивы крымчан. Но, подчеркнул Аксёнов, рассчитывать на принципиальные изменения украинской политики в отношении Крыма и других ключевых вопросов не нужно.
— Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться, — резюмировал глава республики.
Аксёнов добавил, что угроза повторения провокации по сценарию инцидента в Керченском проливе сохраняется, причём от мнения Зеленского это не зависит, поскольку "его мнения никто не спрашивает".
Ранее глава Крыма заявил, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать полуостров российским.
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