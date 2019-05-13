Синоптики предупредили об облачной погоде и дождях в Москве 13 мая

Дневная температура воздуха в Москве достигнет показателя плюс 20–22 градуса, в Подмосковье — плюс 18–23 градуса. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".
Несмотря на тёплую погоду, ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой дождь, вечером возможна гроза. Ветер северный 4–9 м/с.
Как отметили метеорологи, синоптическая ситуация в столичном регионе обуславливается влиянием циклона с юго-востока, создающего облачность, что сократит приток солнечного тепла и вернёт температурный фон в своё климатическое русло.
Атмосферное давление будет слегка падать и составит 751 мм рт. ст.
Как сообщал Лайф, ранее синоптики объявили о жёлтом уровне опасности в Москве и Московской области из-за возможных гроз 13 мая.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени