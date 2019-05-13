Американцу предъявили обвинения в отправке писем Трампу с угрозами

Задержанный Гэри Джозеф Гравел утверждал, что в отосланных президенту США конвертах якобы содержались споры сибирской язвы.

Власти штата Коннектикут предъявили обвинения жителю города Нью-Хейвен в отправке писем с белым порошком и угрозами президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По информации властей, Гравел утверждал, что в конвертах, отправленных им, содержались споры сибирской язвы. Там также лежали записки со словами: "Вы умрёте". Экспертиза показала, что в конвертах в большинстве случаев была детская присыпка.

Подобные послания житель Нью-Хейвена отправлял также в исламский центр в Коннектикуте и другие организации. Гравел также звонил по телефону, сообщая о якобы заложенных в зданиях бомбах.