Активисты из США намерены противостоять "очернению России" в западных СМИ

Представители делегации во время визита в нашу страну отметили, что не ожидали столкнуться с такой открытостью, добротой и щедростью со стороны россиян.

Активисты антивоенных организаций США посетили Россию и убедились, что западные СМИ вводят в заблуждение американское общество относительно нашей страны и россиян. Поэтому борьба с "очернением России" станет одним из главных направлений деятельности американских активистов по возвращении на родину, сообщил ТАСС американский журналист Брюс Ганьон — один из организаторов поездки и координатор Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space (GN, "Всемирная сеть против вооружений и атомной энергетики в космосе").

Отметим, что делегация из США состояла из 20 представителей разных общественных организаций, большая часть из которых представляла GN, а также объединения Veterans For Peace ("Ветераны за мир"). Они находились в России с 25 апреля по 11 мая и посетили Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Ялту и Севастополь, приняли участие в серии круглых столов.

Как заявил в конце поездки Брюс Ганьон, ещё перед началом визита в РФ его друзья и родные настойчиво советовали быть осторожнее, внимательнее, предполагали, что с ним может что-то случиться. Но такое настороженное отношение американцев по отношению к России и россиянам является лишь результатом демонизации РФ в западных СМИ. Ганьон, в свою очередь, подчеркнул, что за время поездки "оценил открытость, доброту и щедрость жителей России".