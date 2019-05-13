Тигрицу Тайгу вернут в Приморье

Хищница должна была отправиться в зоопарк Алма-Аты, однако после обращения россиян к властям было принято решение оставить Тайгу на родине.

Власти Хабаровского края определились с дальнейшим местом жительства тигрицы Тайги — сестры тигра Амура, который прославился своей дружбой с козлом Тимуром. Тайгу передадут в Приморье.

— Принято решение о её передаче в Приморский край в связи с тем, что общественное мнение изучено. Мы считаем, что ей необходимо находиться в Приморском крае, — заявил министр имущественных отношений Хабаровского края Олег Ожегов.

Изначально Тайгу планировали передать зоопарку в Алма-Ате, где её ждал жених. Однако от россиян стали поступать обращения с просьбой оставить тигрицу на родине.

В апреле Администрация Приморского края обратилась к главе Хабаровского края с просьбой вернуть Тайгу в Приморье. Жителям Хабаровского края предложили определить место дальнейшего проживания тигрицы с помощью голосования, но судьба животного решилась раньше.

Ранее стало известно, что тигр Амур, которого планировали передать в Краснодарский край, будет отправлен в Приморье. Сейчас идёт подготовка соответствующих документов.