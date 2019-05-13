В московских ветклиниках снизили цены на чипирование питомцев

Сама процедура установки чипа абсолютно безопасна для животного и занимает несколько минут.

Сразу в 26 столичных ветеринарных клиниках действует акция, по которой посетителям предоставляется скидка на чипирование домашних животных. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Сейчас и до конца июня стоимость услуги составит 671 рубль, тогда как в основное время её цена находится в районе 800 рублей. При этом чип хозяева приобретают самостоятельно в аптеке.

— Мы решили провести акцию в начале сезона отпусков, когда многие владельцы животных, в основном кошек и собак, отправляются за город или в путешествие вместе со своими домашними питомцами. Риск потери животного в это время резко возрастает, — отметил председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Он подчеркнул, что наличие чипа помогает быстрее найти питомца, а также избежать его возможной подмены. Сама процедура абсолютно безопасна для животного и занимает несколько минут. Информация о чипе вносится в ветеринарную автоматизированную систему. Туда же попадают и контактные данные хозяина.