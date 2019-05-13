В Московском зоопарке открылась "гостиница" для диких пчёл

По планам энтомологов в "гостинице" будут жить стеблевые пчёлы семейства мегахилид, песочные и эвменовые осы.

В столичном зоопарке открылась необычная экспозиция — "Гостиница для одиночных пчёл и ос". Многие из этих насекомых и так живут на территории зоопарка в его цветниках и древесно-кустарниковых насаждениях. Но "гостиница" призвана помочь этим полезным насекомым спастись от неблагоприятных погодных условий и увеличить свою популяцию.

Как пояснили в пресс-службе Московского зоопарка, пчелиная "гостиница" представляет из себя деревянную конструкцию в форме ромба. Крыша сделана из металла, чтобы лучше защитить насекомых от дождя. Внутри "ромба" находятся прилегающие друг к другу деревянные спилы со специальными полостями, где могут укрыться пчёлы.

— В опылении насекомыми нуждаются многие виды растений. Поэтому важно сохранять видовое разнообразие и численность насекомых-опылителей и создавать благоприятные условия для их размножения и жизни, — отметили представители зоопарка.

Специалисты добавили, что все виды одиночных пчёл нуждаются в охране, ведь их численность сокращается вследствие жизнедеятельности человека. В частности, негативно на пчелиной популяции сказывается застройка пустырей, весенний пал травы, чрезмерное сенокошение и другие факторы.

— В Красную книгу Москвы внесено 22 вида одиночных пчёл, среди них: рогатая и двуцветная осмии, флорентийский, манжетный, пунктированный и продолговатый пчёлы-шерстобиты, пчела-плотник и другие, — добавили в зоопарке.