В МИД Палестины рассказали о подготовке встречи Путина и Аббаса

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В МИД Палестины рассказали о подготовке встречи Путина и Аббаса

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Лидер Палестины Махмуд Аббас и президент России Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Сергей Мамонтов

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС рассказал о подготовке возможной встречи президента государства Махмуда Аббаса и российского лидера Владимира Путина 15 июня в Душанбе.

Я рассчитываю, что [это произойдёт] в следующем месяце в Таджикистане, где состоится саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии, — заявил аль-Малики.

Он отметил, что оба лидера будут присутствовать на мероприятии, а сейчас ведётся подготовка их встречи. При этом в Кремле пока данную информацию никак не подтвердили.

Глава дипведомства также напомнил, что несколько недель назад он встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и обсуждал с ним ряд актуальных вопросов.

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