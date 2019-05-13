В МИД Палестины рассказали о подготовке встречи Путина и Аббаса

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС рассказал о подготовке возможной встречи президента государства Махмуда Аббаса и российского лидера Владимира Путина 15 июня в Душанбе.

— Я рассчитываю, что [это произойдёт] в следующем месяце в Таджикистане, где состоится саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии, — заявил аль-Малики.

Он отметил, что оба лидера будут присутствовать на мероприятии, а сейчас ведётся подготовка их встречи. При этом в Кремле пока данную информацию никак не подтвердили.

Глава дипведомства также напомнил, что несколько недель назад он встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и обсуждал с ним ряд актуальных вопросов.