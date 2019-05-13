Первые ЗРС С-350 "Витязь" разместят в Сибири

Дивизионы 24-й мобильной зенитной ракетной бригады будут вооружены ЗРС нового поколения.

Небо над стратегически важными объектами в нескольких регионах Сибири возьмут под контроль дивизионы 24-й мобильной зенитной ракетной бригады (ЗРБр), вооружённые зенитными ракетными системами нового поколения С-350 "Витязь". Специфической особенностью подразделения станет его мобильность, бригаду можно будет в короткие сроки перебросить практически в любой район на востоке страны.

Как сообщает издание " Известия " со ссылкой на представителей Минобороны РФ, прибывая на место, дивизионы должны будут быстро развернуть технику, произвести стрельбы по потенциальному противнику и оперативно сменить место своей дислокации. Такая тактика позволит бригаде оставаться практически неуязвимой для возможных атак.

— С-350 сама по себе очень мобильна, её характеристики позволяют перебрасывать "трёхсотпятидесятку" вместе с "панцирями", что даёт им возможность работать в тандеме. Ещё один плюс "Витязя" — в большом боекомплекте, — отметил бывший командующий Зенитно-ракетными войсками генерал-лейтенант Александр Горьков.