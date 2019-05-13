Путин поручил подписать соглашение с Кувейтом о выдаче преступников

Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение между РФ и Кувейтом о выдаче осуждённых к лишению свободы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Принять предложение Правительства РФ о подписании соглашения между РФ и государством Кувейт о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы, — говорится в тексте.

Глава государства также поручил Минюсту России после достижения договорённости подписать с коллегами из Кувейта договор от имени РФ.

Ранее суд в Кувейте согласился отпустить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог размером более чем 4 млрд рублей.