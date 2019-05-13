Москвичей на этой неделе ждут похолодание и грозы

На этом фоне в столичном регионе будет наблюдаться немного повышенное атмосферное давление.

В течение недели в Москву придёт похолодание с грозами. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В начале недели столбики термометров покажут 18–23 градуса. Сопровождаться это будет кратковременными дождями. Возможны грозы.

— Из-за изменения циркуляции воздуха с 16 мая жары, которая была в начале месяца, уже не будет, температура понизится до 16–20 градусов, — отметил Вильфанд.

На этом фоне в столичном регионе будет наблюдаться немного повышенное атмосферное давление.

Напомним, на сегодня в Москве объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.