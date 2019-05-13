СМИ сообщили об отказе ЦБ от чеканки копеек

Центробанк России больше года не чеканил монеты номиналом меньше одного рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что остановка выпуска новых копеек в оборот обусловлена тем, что в 2018 году в обращении находилась мелочь на общую сумму порядка 6,6 миллиарда рублей.
Как подчёркивается в издании, регулятор отказался от выпуска монет достоинством в одну и пять копеек ещё в 2012 году, поскольку стоимость производства мелочи, по оценкам экспертов, в несколько раз превышает номинал.
Также в банке добавили, что на сегодняшний день в России спрос на мелочь существенно снизился.
— В практике торговых предприятий уже давно принято округление как минимум до рубля. Кроме того, уверенно растёт количество безналичных платежей, — цитирует старшего аналитика БКС "Премьер" Сергея Суверова издание.
По его мнению, эти обстоятельства снижают потребность в монетах номиналом до одного рубля.
Ранее Лайф писал, что Центробанк РФ может вернуться к вопросу о криптовалюте как средстве платежа в будущем
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