СМИ сообщили об отказе ЦБ от чеканки копеек

Одной из причин является то, что производство мелочи номиналом до одного рубля убыточно.

Центробанк России больше года не чеканил монеты номиналом меньше одного рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что остановка выпуска новых копеек в оборот обусловлена тем, что в 2018 году в обращении находилась мелочь на общую сумму порядка 6,6 миллиарда рублей.

Как подчёркивается в издании, регулятор отказался от выпуска монет достоинством в одну и пять копеек ещё в 2012 году, поскольку стоимость производства мелочи, по оценкам экспертов, в несколько раз превышает номинал.

Также в банке добавили, что на сегодняшний день в России спрос на мелочь существенно снизился.

— В практике торговых предприятий уже давно принято округление как минимум до рубля. Кроме того, уверенно растёт количество безналичных платежей, — цитирует старшего аналитика БКС "Премьер" Сергея Суверова издание.

По его мнению, эти обстоятельства снижают потребность в монетах номиналом до одного рубля.

Ранее Лайф писал, что Центробанк РФ может вернуться к вопросу о криптовалюте как средстве платежа в будущем