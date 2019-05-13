ЕС не рассматривает введение санкций против РФ из-за паспортов жителям Донбасса

Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России из-за введения упрощённого режима выдачи паспортов РФ для жителей ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек.

— Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, — заявил Петричек по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на Востоке Украины.

Правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных жителям ДНР и ЛНР. Киевские власти пригрозили лишить получивших российское гражданство жителей ДНР и ЛНР пенсий и социальных выплат. Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин призвал глав дипведомств стран ЕС ввести санкции в отношении РФ в связи с упрощением процедуры предоставления гражданства России жителям Донбасса.