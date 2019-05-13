На Урале организовали акцию в помощь бездомным "лютоволкам" и "сумеречным котам"

Неравнодушных граждан призывают помочь кормами, витаминами, наполнителями и пелёнками для животных.

В Екатеринбурге студенты дали старт благотворительной акции в помощь бездомным животным в стиле "Игры престолов". С 14 по 18 мая в Гуманитарном университете будет проходить сбор кормов, поводков, витаминов, наполнителей для туалетов, пелёнок для "лютоволков" и "сумеречных котов".

Все подаренные вещи и корма после акции передадут в местный благотворительный фонд "Зоозащита", на попечении которого находится около 200 собак и 100 кошек.

Кроме того, в день старта акции, 14 мая, студенты предлагают всем желающим сфотографироваться на площадке мероприятия с "матерью драконов Дейенерис" и её "пёсодраконом". Фотозона будет работать с 11.40 до 12.00. Также будет проходить конкурс косплея героев популярного телесериала.