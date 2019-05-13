Белоруссия запретила ввоз птицы из Ставрополья из-за болезни Ньюкасла

Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы из Ставропольского края. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора.

Меры были предприняты в связи с информацией Международного эпизоотического бюро. Уточняется, что в регионе были зарегистрированы случаи болезни Ньюкасла. Это вирусное заболевание птиц, которое характеризуется пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При этом человеку оно максимум грозит конъюнктивитом и гриппоподобными симптомами.

В связи с этим с 12 мая текущего года были введены временные ограничения на ввоз всех видов птицеводческой продукции в Белоруссию из Ставрополья.

Ране Лайф писал, что Белоруссия прекратила реэкспорт плодоовощной продукции в РФ.