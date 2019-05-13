В России могут усложнить бракоразводный процесс

По мнению депутата Петрова, высокий уровень разводов в стране негативно сказывается на демографической и нравственной составляющих общества.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает существенно усложнить бракоразводный процесс в России. С соответствующим документом он намерен обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает News.ru.

Депутат считает необходимым отказаться от возможности заочных разводов и увеличить время, которое даётся паре для обдумывания решения о расставании.

— Необходимо установить "санитарную паузу" в два-три месяца. Супруги должны дважды подтверждать своё намерение развестись — при подаче заявления и по истечении "санитарной паузы", — цитирует портал обращение Петрова.

Кроме того, если у супругов есть общие дети, срок такой паузы, по мнению депутата, должен быть увеличен до полугода.

Также Петров предлагает обязать супругов, которые решили развестись, посещать психолога. За несколько сеансов специалист оценит взвешенность принятого решения о разводе и вероятность сохранения семьи. Автор инициативы считает, что траты на эти услуги можно компенсировать из средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Депутат полагает, что предложенные им меры помогут укрепить и сохранить семьи. По мнению Петрова, высокий уровень разводов в России негативно сказывается на демографической и нравственной составляющих общества.

Напомним, по итогам 2018 года в России число официально зарегистрированных разводов составило почти 590 тысяч. За последние 10 лет число разводов в стране уменьшилось на 15%.