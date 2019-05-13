Житель Ростовской области убил трёх человек и поджёг дом вместе с ними

Читайте также

Житель Ростовской области убил трёх человек и поджёг дом вместе с ними

30

Фото: © Flickr / Tom Woodward

Мужчина сознался, что совершил расправу над товарищами во время распития алкогольных напитков.

В Ростовской области суд арестовал 50-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве трёх человек и поджоге дома. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

В ходе расследования причин пожара в доме в Ростовской области, где погибло три человека, следователи установили, что их смерть является криминальной. В итоге они нашли подозреваемого и вызвали его на допрос.

В ходе общения со следователем он признал свою вину и сообщил, что зарезал их, а после этого поджёг дом. Всё это произошло во время распития алкогольных напитков.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×