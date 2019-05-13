На заводе в Южной Корее прогремел взрыв

В Южной Корее в результате взрыва на заводе пострадало три человека, ещё один погиб. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на пожарную службу.

Инцидент произошёл в городе Чечхоне в провинции Чхунчхон-Пукто, расположенной в центральной части страны. Отмечается, что взрыв прогремел на заводе, который занимался производством деталей для мобильных телефонов.

По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание. При этом пожар был быстро локализован.

Пострадавшие были доставлены в местное отделение клинической больницы.

Тем временем на месте взрыва работают пожарные и сотрудники полиции. Они устанавливают причину происшествия и ведут работы по ликвидации последствий.