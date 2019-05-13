В Сургуте водолаз утонул во время очистки бассейна

Мужчину затянуло под воду, откуда он не смог выбраться самостоятельно. Реанимационные действия результатов не дали, и он умер.

В Сургуте водолаз утонул, потеряв сознание из-за нехватки кислорода в баллоне при очистке бассейна, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

По предварительной информации, во время слива и замены воды в бассейне мужчину затянуло под воду, откуда он не смог выбраться самостоятельно.

Спустя некоторое время его обнаружили и вытащили из воды другие работники бассейна. Мужчина был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, однако спасти его не удалось.

По факту смерти сотрудника спорткомплекса следователи проводят проверку по статье о нарушении требований охраны труда. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф сообщал, что в Чувашии девятилетний мальчик утонул в бассейне спортшколы.