Помпео совершит незапланированный визит в Брюссель для встречи по Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео прибудет сегодня с незапланированным визитом в Брюссель для переговоров по Ирану с главами МИД стран ЕС. Об этом журналистам сообщила глава Евродипломатии Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

— Мы получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря Помпео, который прибудет в Брюссель в первой половине дня. Мы здесь весь день и найдём время для встречи с ним, — заявила Могерини.

Она отметила, что позиция Европы по Ирану является неизменной: ЕС выступает за сохранение ядерной сделки и её выполнение всеми сторонами. Добавим, что тема частичного выхода Ирана из СВПД станет одной из ключевых в рамках заседания глав МИД стран ЕС.