Помпео совершит незапланированный визит в Брюссель для встречи по Ирану

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Помпео совершит незапланированный визит в Брюссель для встречи по Ирану

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Майк Помпео. Фото: © Flickr / Mark Taylor

Госсекретарь США Майк Помпео прибудет сегодня с незапланированным визитом в Брюссель для переговоров по Ирану с главами МИД стран ЕС. Об этом журналистам сообщила глава Евродипломатии Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

Мы получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря Помпео, который прибудет в Брюссель в первой половине дня. Мы здесь весь день и найдём время для встречи с ним, — заявила Могерини.

Она отметила, что позиция Европы по Ирану является неизменной: ЕС выступает за сохранение ядерной сделки и её выполнение всеми сторонами. Добавим, что тема частичного выхода Ирана из СВПД станет одной из ключевых в рамках заседания глав МИД стран ЕС.

Ранее Майк Помпео отменил свой визит в Москву, который был запланирован на сегодня. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоится завтра в Сочи.

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